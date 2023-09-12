Ali Çamlı: "Çağdaş Atan için UÇK'ye gideceğiz"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulüpten ayrılan ve Başakşehir'e imza atan teknik direktör Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan için UÇK'ye gideceğiz'
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12 Eylül 2023 21:29
Son güncelleme 12 Eylül 2023 21:37
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımdan ayrılan teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini söyleyen Ali Çamlı, "Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına 'Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?' demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca 'transfer yasağının kaldırılmamasını' gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrılmasının ardından Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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