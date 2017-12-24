Ali Ay: 'Yabancı kuralı kademeli olarak düşecek...'

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, teknik direktör Paul Le Guen ile yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Bursalı iş adamı Mustafa Çağlar'ı ziyaret etti.Bir otelde gerçekleşen ziyarette başkan Ay ve Le Guen, TFF'de Genç Milli Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine getirilen Çağlar'ı kutladı. Çağlar, yaptığı konuşmada, Bursaspor'un başkanı, yöneticileri ve teknik direktörüyle bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Ay ve Le Guen ile yöneticilere teşekkür eden Çağlar, "Bizi kırmadılar, davetimize katıldılar. Çok keyif aldım. Bundan sonra da sık sık görüşeceğiz. Çünkü, altyapı diyorsak bütün kulüplerimizle birlikte hareket etmeliyiz. Altyapı, ülkemiz futbolunda çok önemli. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." dedi.Çağlar, Bursaspor altyapısının sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bilindiğini anlatarak, "Bursaspor, Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından. Elde ettiği başarılarının yanı sıra ülke futboluna, milli takımlara yetiştirdiği isimlerle de bir marka. Ben de yeni üstlendiğim görevde altyapılardan ne kadar fazla oyuncu çıkartabiliriz, kulüplerimizle de konuşarak bir noktaya taşımaya çalışacağım. Bütün kulüplerimizi altyapılarına önem vermeleri için destekleyeceğiz." diye konuştu.Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de Çağlar'a davetinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Birçok konuyu konuştuk ve çok şey öğrendim. Benim açımdan çok öğretici bir görüşme oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile Fransa Futbol Federasyonu arasındaki çalışma sistemi açısından çok öğretici bir toplantı yaptık. Bundan sonra da Mustafa Bey ile sık sık görüşeceğiz, fikirlerinden faydalanacağız."Başkan Ali Ay ise Mustafa Çağlar'a yeni görevinde başarı dileyerek, altyapıya önem veren bir kulüp olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti.Çağlar'ın zor bir görev aldığını ancak başarılı olacağına inandığını vurgulayan Ay, "Bursa futbolunun bir temsilcisinin böylesine bir kritik göreve gelmesinden dolayı gurur duydum ve memnun oldum. Altyapıya önem veren bir kulübüz. Bundan sonra da iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor. Kulüpler Birliği toplantısında altyapıya gerekli önemin verilmediğini söyledim." yorumunu yaptı.Ay, Türk futbolunun kurtuluşunun altyapı olduğunu düşündüğünü dile getirerek, şunları aktardı:"Kulüp olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. TFF Başkanımız Yıldırım Demirören ile görüştüm. En geç şubat ayında yönetim kurulu toplantısını Bursa'da yapmalarını talep ettim. Çok memnun oldu ve kabul etti. Vakıfköy ile ilgili spor lisesi gibi projelerimiz var. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Vakıfköy'de ağırlayıp projelerimizi kendilerine anlatacağız."Ziyarete katılan kulüp ikinci başkanı Ali Ademoğlu, finansal yapılanmadan sorumlu asbaşkan Fatih Pulat ile futbol şube sorumlusu Hasan Parlakay da Çağlar'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.