UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup ikinci mçında Kuzey İrlanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan mücadeleyi Norveç, 5-1'lik skorla kazandı.



Norveç, 2. dakikada Elyounoussi'nin golüyle öne geçti. Kuzey İrlanda, 6. dakikada McNair ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 7. dakikada Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un asisti ve Erling Haaland'ın golüyle tekrar öne geçti.



19. dakikada Sörloth, farkı 3'e çıkaran golü attı. Sörloth, 47'de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-1'e getirdi.



58. dakikada bu kez Galatasaraylı Omar Elabadellaoui'nin asistinde Erling Haaland golü attı ve maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Norveç, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.



Noreç, bir sonraki maçında 8 Ekim'de Sırbistan ile EURO2020 elemelerinde karşılaşacak. Kuzey İrlanda ise EURO2020 elemelerinde Bosna Hersek ile mücadele edecek.



