Alexander Djiku: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alexander Djiku: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 22:53
Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Beşiktaş maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu

"SONUNA KADAR!"

Şampiyonluk mücadelesi için konuşan Djiku, "Almış olduğumuz galibiyetten ötürü mutluyuz. Bugün taraftarımıza bir mesaj vermek istiyorduk. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi göstermek istedik sahada. Bizler son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 final kalmıştı, bu maçla birlikte 4 final kaldı. Sonuna kadar savaşımızı sürdüreceğiz. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk, büyük bir performans gösterdik. Bundan ötürü mutluyum. Takımdaki herkes görevini layıkıyla yerine getirdi." dedi.

"TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"

Taraftarlarla olan ilişkisine değinen Djiku, "Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Ben her zaman böyle birisiyim, sahada olduğum sürece savaşımı ortaya koyarım. Oyun stilimi sevdikleri için mutluyum. Onların desteklerinden ötürü mutluyuz takım olarak. Ne olursa olsun sürekli olarak arkamızdalar, bunu hissediyoruz." sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery