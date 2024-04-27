Alexander Djiku: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Beşiktaş maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu
"SONUNA KADAR!"
Şampiyonluk mücadelesi için konuşan Djiku, "Almış olduğumuz galibiyetten ötürü mutluyuz. Bugün taraftarımıza bir mesaj vermek istiyorduk. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi göstermek istedik sahada. Bizler son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 final kalmıştı, bu maçla birlikte 4 final kaldı. Sonuna kadar savaşımızı sürdüreceğiz. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk, büyük bir performans gösterdik. Bundan ötürü mutluyum. Takımdaki herkes görevini layıkıyla yerine getirdi." dedi.
"TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"
Taraftarlarla olan ilişkisine değinen Djiku, "Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Ben her zaman böyle birisiyim, sahada olduğum sürece savaşımı ortaya koyarım. Oyun stilimi sevdikleri için mutluyum. Onların desteklerinden ötürü mutluyuz takım olarak. Ne olursa olsun sürekli olarak arkamızdalar, bunu hissediyoruz." sözlerini sarf etti.
"SONUNA KADAR!"
Şampiyonluk mücadelesi için konuşan Djiku, "Almış olduğumuz galibiyetten ötürü mutluyuz. Bugün taraftarımıza bir mesaj vermek istiyorduk. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi göstermek istedik sahada. Bizler son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 final kalmıştı, bu maçla birlikte 4 final kaldı. Sonuna kadar savaşımızı sürdüreceğiz. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk, büyük bir performans gösterdik. Bundan ötürü mutluyum. Takımdaki herkes görevini layıkıyla yerine getirdi." dedi.
"TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"
Taraftarlarla olan ilişkisine değinen Djiku, "Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Ben her zaman böyle birisiyim, sahada olduğum sürece savaşımı ortaya koyarım. Oyun stilimi sevdikleri için mutluyum. Onların desteklerinden ötürü mutluyuz takım olarak. Ne olursa olsun sürekli olarak arkamızdalar, bunu hissediyoruz." sözlerini sarf etti.
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