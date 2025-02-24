Alexander Djiku: 'Daha hiçbir şey bitmedi'

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 biten derbinin ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Ganalı stoper, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık." dedi.
Şampiyonluk yarışını değerlendiren Djiku, "Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Ganalı stoper, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık." dedi.
Şampiyonluk yarışını değerlendiren Djiku, "Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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