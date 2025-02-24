Alexander Djiku: "Daha hiçbir şey bitmedi"

Fenerbahçeli Alexander Djiku, golsüz berabere biten Galatasaray derbisinin ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku: 'Daha hiçbir şey bitmedi'
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24 Şubat 2025 22:28
Fenerbahçeli Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 biten derbinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Ganalı stoper, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık." dedi. 

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Djiku, "Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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