Alex de Souza'dan Sadettin Saran için tebrik paylaşımı

Fenerbahçe'de tarihi seçimin ardından başkanlık görevini Ali Koç'tan devralan Sadettin Saran'a destek mesajları yağmaya devam ediyor.
Son olarak sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, yaptığı paylaşım ile Saran'ı tebrik etti.
Brezilyalı, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni başkana tebrikler ve bol şanslar" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM;
Alex de Souza'dan Sadettin Saran'a "Yeni başkana tebrikler ve iyi şanslar" pic.twitter.com/ABQskMSaBh
