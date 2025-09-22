22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Alex de Souza'dan Sadettin Saran için tebrik paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Sadettin Saran'ı tebrik etti.

calendar 22 Eylül 2025 10:09
Haber: Sporx.com
Alex de Souza'dan Sadettin Saran için tebrik paylaşımı
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ardından başkanlık görevini Ali Koç'tan devralan Sadettin Saran'a destek mesajları yağmaya devam ediyor.

Son olarak sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, yaptığı paylaşım ile Saran'ı tebrik etti.

Brezilyalı, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni başkana tebrikler ve bol şanslar" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM;

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
