Aleksandar Djordjevic: "Son nefesimiz yetmedi"

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin son haftasında Panathinaikos'a 62-59 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, "Tüm kalbimizle oynadık ama son nefesimiz yetmedi." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aleksandar Djordjevic: 'Son nefesimiz yetmedi'
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08 Nisan 2022 22:41
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin son haftasında Panathinaikos'a 62-59 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Djordjevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Rakipleri karşısında kolay top kayıpları yaşadıklarına dikkati çeken Djordjevic, "Atışları kaçırdık. Rakibin son şutu sezona başladığımız gibi durum oluşturdu. Sezonun ilk maçında da aynı durumu yaşamıştık. Tüm yüreğimizle oynamamıza rağmen kazanamadık." diye konuştu.

Panathinaikos Başantrenörü Dimitris Priftis ise deplasman galibiyetiyle sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Oyun kurucularımız eksikti, oyunun başında bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyordu. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

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