Alejandro Garnacho pazarlığı sürüyor!

Avrupa'da transfer çalışmaları hızla sürüyor.



Ligde pek iyi günler geçirmeyen Manchester United, elindeki oyunculardan para kazanmaya yöneldi.



Premier Lig ekibinde forma giyen Alejandro Garnacho'nun bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Napoli ile Manchester United arasında süren temasta pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.



65 MİLYON EURO



Di Marzio'nun haberine göre United, Garnacho için istediği rakamı 65 milyon Euro seviyesine düşürdü.



PERFORMANSI



20 yaşındaki oyuncu, bu sezon United formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol 5 asistlik katkı yaptı.



