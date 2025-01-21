Alejandro Garnacho pazarlığı sürüyor!

Napoli ile Manchester United'ın Garnacho transferinde anlaşması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alejandro Garnacho pazarlığı sürüyor!
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21 Ocak 2025 21:38
Avrupa'da transfer çalışmaları hızla sürüyor. 

Ligde pek iyi günler geçirmeyen Manchester United, elindeki oyunculardan para kazanmaya yöneldi. 

Premier Lig ekibinde forma giyen Alejandro Garnacho'nun bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. 

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Napoli ile Manchester United arasında süren temasta pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

65 MİLYON EURO

Di Marzio'nun haberine göre United, Garnacho için istediği rakamı 65 milyon Euro seviyesine düşürdü.

PERFORMANSI 

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon United formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol 5 asistlik katkı yaptı.

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