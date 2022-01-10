Alanyaspor'dan Khouma Babacar'a veda

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli forveti Khouma Babacar ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'dan Khouma Babacar'a veda
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10 Ocak 2022 19:44
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile yollar ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 Eylül 2020'de kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Khouma Babacar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Turuncu-yeşilli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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