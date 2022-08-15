Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda ikinci yarıdaki topla oynama yüzdesi ve isabetli pas sayıları öne çıkan detaylardan biri oldu.



BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜK YAKALADI AMA...



3. dakikada Kevin N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş, 20. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada ise Ghezzal sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Emrecan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken bu andan itibaren maçın gidişatı tamamen değişti.



Alanyaspor 45+3. dakikada Efkan'ın frikikten attığı golle maçı çevirme adına umutlarını artırırken diğer goller son dakikalara doğru geldi. Akdeniz ekibi, 81. dakikada Saiss'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirerek daha da umutlanırken son sözü 90+3. dakikada Candeias penaltıdan söyledi.



İKİNCİ YARIDA GİDİŞAT DEĞİŞTİ



Karşılaşmanın ardından oklar Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e çevrildi. İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini kaydeden Ghezzal, N'Kodou ve Salih Uçan'ın ikinci devre başında aynı anda oyundan alınıp Necip, Boyd ve Montero'nun sahaya sürülmesi sonrası gidişat tamamen değişti.



Oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Alanyaspor, skor üretmekte epey zorlandı fakat son 10 dakikada maç çözüldü ve skor birden 3-3'e geldi.



BEŞİKTAŞ'A ELEŞTİRİ YAĞMURU



Savunma hattında Montero hamlesiyle üçlüye dönen Beşiktaş, orta sahayı da kalabalık tutarak rakibe boşluk vermemeye çalıştı. Ancak bu oyun şablonunda hücumda hiçbir varlık gösteremeyen siyah beyazlılar, pozisyona giremediği 45 dakika nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.



Ismael'in planı 81. dakikaya kadar işlese de Saiss'in kendi kalesine attığı gol ve Gedson'un yaptırdığı penaltı sonrası skorun eşitlenmesiyle Beşiktaş kamuoyunda Valerien İsmael'e tepkiler arttı.



SADECE 39 İSABETLİ PAS



Maça damga vuran istatistik ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki topla oynama yüzdesi ve isabetli pas sayıları oldu.



Yüzde 17 topla oynama oranıyla maçı tamamlayan Beşiktaş, rakip kaleye yalnızca 1 isabetli şut atarken, isabetli orta yapamadı. Siyah beyazlıların 'Rakip ceza sahasında topla buluşma' adedi ise 3 olarak göze çarptı.



Gol beklenti oranı 0.03 olan Beşiktaş 45 dakika boyunca sadece 39 isabetli pas yapabildi. Bu veri Süper Lig tarihine de geçti.



NEDENİNİ ISMAEL AÇIKLADI



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maç sonu düzenlenen basın toplantısında değişikliklerin sebebini açıkladı. Ismael şu ifadeleri kullandı:



"3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçiyor, oyunu tutma konusu devreye giriyor. Değişiklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan geldiler, biz merkezi tutmak istedik. Bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Rachid'in durumu sakatlıktan dolayıydı. Kulüp olarak, disiplin konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor. 10 kişiyken, maç ilerledikçe enerjimiz düştü. İkinci gole kadar skoru tutma konusunda iyi şeyler yaptık, sonrasında yorulduk diyebilirim."





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