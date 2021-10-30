Al-Sadd'dan 'Xavi burada, gitmiyor' mesajı

Barcelona ile flört halinde olduğu iddia edilen teknik direktör Xavi Hernandez ile ilgili kulübü Al-Sadd'dan net bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Sadd'dan 'Xavi burada, gitmiyor' mesajı
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30 Ekim 2021 00:18
Al-Sadd kulübü, teknik direktörleri Xavi'nin Barcelona'ya imza atacağına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Katar kulübünden yapılan açıklamada 'Xavi burada ve bir yere gitmiyor' mesajı verilirken duyuruda, "Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak; Xavi'nin kulüple 2 yıllık sözleşmesi olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığının bir kez daha bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de Xavi Hernandez yaptığı açıklamada "Al-Sadd'daki işime odaklandım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum. Bundan sonraki maçlarımız zor olacak. Artık tüm maçlarımız zor" açıklamasını yapmıştı.


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