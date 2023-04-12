Al Nassr'da teknik direktör değişiyor

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da, çarpıcı bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Fransız teknik adam Rudi Garcia, kısa süre içinde Al Nassr'dan ayrılacak. Haberde, takımın aldığı kötü sonuçlardan Garcia'nın sorumlu tutulmasının ve Fransız teknik adamın soyunma odasında ilişkilerinin kötü olmasının bu kararda etkili olduğu ifade edildi.



Arabistan liginin bitimine 7 maç kala lider Al Ittihad'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Al Nassr, Arap Süper Kupası'ndan da yarı finalde elenmişti.



Bu sezon başında Al Nassr'ın başına geçen 59 yaşındaki Garcia, Arap ekibiyle çıktığı 26 resmi maçta 18 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 2.27 puan ortalaması yakaladı.





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