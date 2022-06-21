Al-Khelaifi: 'Zidane olmayacak, Galtier'le görüşüyoruz'

PSG Başkanı Al-Khelaifi, Zinedine Zidane'ın takımın başına geçeceğine yönelik dedikodulara son noktayı koydu.



Katarlı Başkan Le Parisien'e verdiği röportajda, "Onunla ne doğrudan, ne de dolaylı olarak hiç konuşmadım. Zinedine Zidane ismiyle ilgilenen bir çok kulüp var, hatta Milli Takımlarda bile ilgilenenler var." diye konuştu.



Al-Khelaifi teknik direktörlük konusunda adı geçen Christophe Galtier ile ilgili de ilk kez konuşarak, "Nice ile görüşüyoruz, bu bir sır değil. Umarım çabuk anlaşmaya varırız, Nice başkanı Rivere'a saygı duyuyorum, herkes kendi çıkarlarını savunmayı seçiyor" diyerek Pochettino göreve devam ederken kullandığı bu sözlerle dikkatleri üzerine çekti.



Zinedine Zidane'ın bir sonraki durağının Fransa Milli Takımı olacağına yönelik ciddi iddialar da Fransız basınında gündemi meşgul ediyor.





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