Al-Ittihad'dan Salah'a dev teklif: 175 milyon euro!

Liverpool Transfer Haberleri: Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Salah için yapılan ilk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al-Ittihad'dan Salah'a dev teklif: 175 milyon euro!
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01 Eylül 2023 15:07
Son güncelleme 01 Eylül 2023 15:16
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da Mohamed Salah ısrarı devam ediyor.

Daha önce Salah için Liverpool'a 120 milyon euro'luk teklifte bulunan ancak teklifi reddedilen Suudi ekibi Al-Ittihad yeni bir teklifle Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TEKLİF 175 MİLYON EURO 

İngiliz basınında yer alan habere göre; Al-Ittihad, Liverpool'a yıldız oyuncu için 175 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor. 

Suudi ekibi, bu teklifle birlikte Mısırlı yıldız Salah'ı kadrosuna katmak için ısrarını sürdüreceği öne sürüldü. 

LIVERPOOL BIRAKMIYOR 

Salah için yapılan ilk teklifi reddeden Liverpool, Salah'ı bırakmaya niyetli değil. Teknik adam Kloop'un Salah'ın kesinlikle kalması gerektiği yönünde Liverpool yönetimine rapor sunduğu ifade edildi.

İSTATİSTİKLERİ 

Kariyerinde 559 karşılaşmaya çıkan Salah; 264 gol, 134 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Liverpool ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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