Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da Mohamed Salah ısrarı devam ediyor.



Daha önce Salah için Liverpool'a 120 milyon euro'luk teklifte bulunan ancak teklifi reddedilen Suudi ekibi Al-Ittihad yeni bir teklifle Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.



TEKLİF 175 MİLYON EURO



İngiliz basınında yer alan habere göre; Al-Ittihad, Liverpool'a yıldız oyuncu için 175 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.



Suudi ekibi, bu teklifle birlikte Mısırlı yıldız Salah'ı kadrosuna katmak için ısrarını sürdüreceği öne sürüldü.



LIVERPOOL BIRAKMIYOR



Salah için yapılan ilk teklifi reddeden Liverpool, Salah'ı bırakmaya niyetli değil. Teknik adam Kloop'un Salah'ın kesinlikle kalması gerektiği yönünde Liverpool yönetimine rapor sunduğu ifade edildi.



İSTATİSTİKLERİ



Kariyerinde 559 karşılaşmaya çıkan Salah; 264 gol, 134 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Liverpool ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



