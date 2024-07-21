Al Ittihad'dan Ederson hamlesi!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ittihad'dan Ederson hamlesi!
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21 Temmuz 2024 16:36
Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Romano'nun haberine göre, Al Ittihad'ın Ederson ile temasa geçtiği kaydedildi. Daha önce de Al Nassr ile anlaşma sağlayan ancak bu transfer gerçekleşmeyen Ederson'un Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

MANCHESTER CITY'NIN BEKLENTİSİ

Manchester City'nin 30 yaşındaki futbolcusu için 50-60 milyon euro bonservis beklediği ve Al Ittihad'ın transfer için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Ederson'un, Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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