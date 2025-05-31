Al Duhail'de Ziyech ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'dan sonra Al Duhail'e imza atan Hakim Ziyech'in Katar macerası kısa sürdü.
Al Duhail, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ocak ayında sözleşme imzalanan Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün resmi açıklamasında Hakim Ziyech'e teşekkür edildi ve Faslı futbolcuya kariyerinin kalan bölümü için başarı mesajı verildi.
Al Duhail forması altında 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Al Duhail, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ocak ayında sözleşme imzalanan Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün resmi açıklamasında Hakim Ziyech'e teşekkür edildi ve Faslı futbolcuya kariyerinin kalan bölümü için başarı mesajı verildi.
Al Duhail forması altında 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.