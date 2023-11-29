Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Süper Lig'de kalabilmek

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Aksaray Belediyespor, sezonun ikinci yarısında puanlarla tanışarak, kümede kalmayı hedefliyor.



Aksaray'da öğretmen ve öğrenci birlikteliğiyle 9 yıl önce kurulan Aksaray Belediyespor Hentbol Takımı, tamamı kendi altyapısından yetişen oyuncularla Kadınlar Süper Lig'de mücadele ediyor.



Aksaray Belediyespor, ilk yarısı biten ve 11 takımın mücadele ettiği ligde henüz puan alamadı.



Başantrenör Muhiddin Kılınç, AA muhabirine, ligin ilk yarısında oynanan 10 maçta istedikleri performansa ulaştıklarını söyledi.



Sahada sergilenen oyundan memnun olduğunu ancak puan alamadıklarını belirten Kılınç, şöyle konuştu:



"Biz altyapı odaklı bir takımız. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan geliyor. Çok düşük bütçeyle, Kadınlar Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Ligde büyük bütçelerle kurulmuş güçlü takımlar var. Dar kadroyla mücadele ediyoruz ve rotasyondaki oyuncularımızla maçların sonunu getiremiyoruz. Ligin sonlarına doğru oynadığımız müsabakalarda puanlara çok yaklaştık ancak bir türlü başaramadık. Biz puan alamamayı başarısızlık olarak görmüyoruz. Biz doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Ligin ikinci yarısında inşallah kaybettiğimiz puanları telafi etmek için mücadele edeceğiz."



Kılınç, lige bir aylık ara verildiğini, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.



Bu kadroyla ligde mücadele etmenin zor olduğunu ve mutlaka takıma takviye gerektiğini anlatan Kılınç, "Ocak ayında transfer dönemi başlıyor. Bize uygun 1-2 oyuncu için yönetime bilgi vereceğiz. Transfer olmazsa da bu kadroyla ligde kalacağımıza inancımız tam. İkinci yarıya, Tekirdağ Süleymanpaşa maçıyla başlayacağız. Bizler maç ve rakip ayırt etmeden mücadele ediyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Puanlar alıp ligde kalabilmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.



- Eker: "Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yakıştığımızı düşünüyorum"



Oyunculardan Zehra Eker, altyapıdan takıma yükseldiğini ve bu yıl milli takıma seçildiğini aktardı.



Milli takıma seçildiği için gururlu ve mutlu olduğunu dile getiren Eker, "Süper Lig'de hiç galibiyet alamadık. Takım olarak Hentbol Kadınlar Süper Lig'e yakıştığımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında tüm gücümüzü gösterip, puanlar alarak kümede kalacağız. Çok hızlı ve güçlü bir takımız. İyi ve verimli antrenmanlar yapıyoruz. Lig arasında kuvvet, çabukluk ve hız antrenmanları yapıyoruz. Rakiplerimize yönelik taktik ve teknik çalışmalar yürütüyoruz. Ligin ikinci devresine hazırız." şeklinde konuştu.



Oyuncu İlayda Durdu da ligin ilk devresinin istedikleri gibi geçmediğini vurguladı.



Ligde kalmayı istediklerini ve bunu başarabilecek güçte olduklarını kaydeden Durdu, "Çoğu maçımız skor olarak yakın gitti ama puan alamadık. Bu mücadeleler bize tecrübe oldu. İkinci devre bizim için daha iyi geçecek. Galibiyet odaklı mücadelemiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.





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