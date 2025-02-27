Akondroplazili çift, tekvandodaki ilk şampiyonasında altın madalya kazandı

Sakarya'da birlikte tekvandoya başlayan akondroplazi (Boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan Okan ve Vahide Ziyşan Hotun çifti, katıldıkları ilk iki şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde memur 29 yaşındaki Vahide Ziyşan Hotun ile Sapanca ilçesinde bir inşaat firmasında mali işler sorumlusu olarak görev yapan 30 yaşındaki Okan Hotun, antrenör Cemil Saydam'ın yönlendirmesiyle yaklaşık 2 ay önce tekvandoya başladı.



Hotun çifti, Ankara'da 12-13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası'nda P72 "büyük kadınlar" ve "büyük erkekler" ile "büyükler pair" kategorisinde birinci oldu.



Antalya'da 8-16 Şubat'ta yapılan 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılan çiftten Okan Hotun "büyük erkekler" kategorisinde birinci, Vahide Ziyşan Hotun ise "büyük kadınlar" kategorisinde ikincilik elde etti.



Çift, başarılarına yenilerini eklemek için Estonya'da 16-17 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Para Poomsae Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.



"Çok kısa zamanda güzel yerlere geldik"



Vahide Ziyşan Hotun, AA muhabirine, eşiyle 4 yıl önce evlendiklerini söyledi.



Antrenör Cemil Saydam'ın yönlendirmesiyle eşiyle tekvandoya başladıklarını belirten Vahide Ziyşan Hotun, "Eşimle bu yola çıkmak ayrı bir güzellik. Birlikte antrenmana geliyoruz, birbirimizi motive ediyoruz. Birlikte düşüyoruz, birlikte yükseliyoruz." dedi.



Çok kısa zamanda güzel yerlere geldiklerini aktaran Vahide Ziyşan Hotun, kendilerine sağladığı imkanlar için Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na teşekkür etti.



Vahide Ziyşan Hotun, katıldıkları ilk iki şampiyonada başarı elde etmenin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Umarım tüm engelli bireylerin kendilerini geliştirebileceği tekvando ya da diğer spor dalları olur. Engelli bireylerin kendilerine bir şeyler katabilecekleri alanlara yönelmelerini gerçekten çok istiyorum çünkü insanın öz güveni gelişiyor. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.



"Neler yapabileceğimizi göstermek istedik"



Okan Hotun da tekvandoda 2 ayda önemli mesafe katettiklerini belirterek, "Bizim için çok güzel oldu, devam etmek istiyoruz. Estonya'da başarı elde etmek istiyoruz. Bizim için gurur meselesi çünkü bizim gibi insanlar sosyal hayatta sıkıntı yaşayabiliyor. Neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Bizim gibi insanların umutlu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Antrenör Cemil Saydam ise Hotun çiftinin spora başladıktan sonra azimle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.



Her gün 2 saat çalışarak Ankara ve Antalya'da düzenlenen şampiyonalara katıldıklarını belirten Saydam, "Çok azimliler, eş olmaları büyük avantaj. Birbirlerine evde de destek oluyorlar, evde de çalışmaları devam ediyor. Bu da sosyal yaşama dokunmaktır, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



