Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la anlaştı

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor Mehmet Altıparmak'la yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Haber; AA
Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la anlaştı
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29 Ocak 2020 14:59
TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

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