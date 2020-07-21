AK Parti'nin sosyal medya için yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya için verilecek olan kanun teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.



Kanun teklifi kabul edilmesi durumunda; sosyal medya kurumları (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube) Türkiye'de 5 aşamalı bir yaptırım ile karşı karşıya kalacak. Söz konusu sosyal medya aracıları, Türkiye'de herhangi bir yerleşik ofis ve kanunlara tabii bir düzen (muhattap) içerisinde olmaz ise 5 aşamalı yaptırımın sonunda bant daraltma uygulanacak. (ilgili sosyal medya sitelerinin internet bant genişliği bir ay içerisinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 90 oranında daraltılabilecek; erişim sınırlama)



T.C. Kimlik Numarası girmek zorunlu mu olacak?



Sosyal medya hesaplarına kayıt olurken T.C. Kimlik Numarası girilecek mi? Bu konu AK Parti tarafından düzenlenen kanun teklifi arasında yer almadı.



İŞTE SOSYAL MEDYA KANUN TEKLİFİ



- Sosyal ağ sağlayıcısı tanımlıyoruz. Özellikle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluk getiriyoruz. Yurt dışında ise bir temsilci oluşturmalarını istiyoruz. Gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olmak zorunda. Kimse bu temsilci alenen ilan edilmesini istiyoruz.



- Eğer kişinin mahkemeye gitmeksizin kendisinin kişilik haklarıyla alakalı bir ihlal olduğunu düşünüyorsa, özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir mağduriyet hissediyorsa temsilciye başvurmasını ve 24 saat içerisinde geri dönüş almasını istiyoruz.



5 AŞAMALI YAPTIRIM



- Kendilerine yapılan başvurularda 6 aylık sürelerle raporlarını istiyoruz. Eğer Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezlerse 5 aşamalı bir yaptırım var. Amacımız asla sosyal ağların kapanması değil.



Birincisi kurum tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.



30 günlük bir bekleme süresi.



Eğer yerine getirilmezse 30 milyon lira bir cezası olacak.



Üçüncü aşamaya geldiğimizde üç aylık reklam vermeme cezası getireceğiz. Para transferlerine de imkan verilmemiş olacak.



YÜZDE 90 ORANINDA KAPATMA



Bu da yerine getirilmezse birinci aşamada yüzde 50 bant daraltma, yine yerine getirilmezse yüzde 90 oranında bant daraltma cezası verilecek.



Amacımız kullanılmaz hale getirmek değil, Türkiye'ye temsilci getirmeye mecbur bırakmak. Bant daraltma kararı verilirse erişim sağlayıcılar bunu 4 saat içinde yerine getirmiş olacak.



KANUN TEKLİFİNİN ÖZETİ



- 6 aylık sürede raporlama zorunlu olacak.



- Temsilici olmayan ağa 10 milyon TL ceza verilecek.



- Temsilcisi olmayan kurum yeni reklam yapamayacak.



- Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.



- Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.



- Ağ sağlayıcısından zararın tanzimi istenecek.



- Sosyal ağlarda 'unutulma hakkı' olacak.



- Hukuki zeminde varlıklarını sürdürmeleri istenecek.



- Yurtdışı hesaplardan paylaşımlar için tebligat yapılacak.



