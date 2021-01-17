Ajax'ın yenilmezliği 6 maç oldu, zorlu maçta 3 puan geldi

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Ajax ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax'ın yenilmezliği 6 maç oldu, zorlu maçta 3 puan geldi
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17 Ocak 2021 20:40
Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Ajax ile Feyenoord, Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

Maçta Ajax'ın golü 22. dakikada Gravenberch'den geldi.

Ajax, bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kazanırken yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. 

Bu sonuçla birlikte Ajax puanını, 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Feyenoord ise 35 puanla 4. sırada kaldı.

Ajax, Eredivisie'nin 18. haftasında Fortuna Sittard deplasmanına gidecek. Feyenoord ise aynı haftada sahasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak.



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