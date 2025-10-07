Ajax'ta kapılar Ten Hag'a açılıyor!

Bayer Leverkusen'de yalnızca iki maçta başarısız olan Ten Hag, futboldaki yeni durağı için yeniden Ajax ihtimaliyle gündemde.

07 Ekim 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bayer Leverkusen'de yalnızca iki Bundesliga maçında görev alabilen ve ardından yolları ayrılan Erik ten Hag, futboldaki yeni durağı için rotayı yeniden Hollanda'ya çevirebilir. 

LEVERKUSEN'DE HÜSRAN

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e gitmesinin ardından yazın Leverkusen'in başına geçen 55 yaşındaki teknik adam, beklenmedik şekilde kısa sürede görevinden ayrıldı. Hiç galibiyet alamayan Hollandalı çalıştırıcı, ayrılığını "emsalsiz" bir son olarak nitelendirmişti. Bu gelişme, Manchester United'dan geçtiğimiz yıl ekim ayında kovulmasının ardından kariyerindeki ikinci büyük darbe oldu.



AJAX YENİDEN KAPILARI ARALAYABİLİR

Hollanda basınından De Telegraaf, Ten Hag için Ajax ihtimalini gündeme taşıdı. 2017-2021 yılları arasında Ajax'ta üç lig şampiyonluğu, iki kupa zaferi yaşayan ve 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Ten Hag, kulüp tarihine geçen bir dönem yaşamıştı. Ajax Sportif Direktörü Alex Kroes da kısa süre önce, "Ten Hag uzun süredir listemizde. Burada harika işler yaptı" diyerek ilgilerini doğrulamıştı. 

HEITINGA'NIN KOLTUĞU SALLANTIDA

Ajax'ta şu an görevi John Heitinga yürütüyor. Eredivisie'de sekiz maçta dört galibiyet alıp namağlup üçüncü sıradalar ancak Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e (0-2) ve Marsilya'ya (0-4) alınan ağır yenilgiler, taraftarın tepkisini artırdı. Yönetim kararsız görünse de baskı giderek artıyor. Heitinga'nın pozisyonu zayıflarsa, Ten Hag'ın geri dönüşü düşündüğünden de erken gerçekleşebilir.

