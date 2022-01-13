Ahmet Nur Çebi: "Planlarımızda Şenol Güneş yok"

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirileceği iddiasını yanıtladı.

Haber; Sporx.com
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Ahmet Nur Çebi: 'Planlarımızda Şenol Güneş yok'
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13 Ocak 2022 13:55
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirileceği iddiasına yanıt verdi.

Şansal Büyüka geçtiğimiz gün, "Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz." sözlerini kullanmıştı.

Ahmet Nur Çebi ise, "Şansal Büyüka, medya duayenlenidir. Görüşüdür. Yazmıştır. Bizim planlarımız içerisinde böyle bir şey olmamıştır. Şenol Hoca, değerli bir hocadır. Bizim için değerlidir. Benim için de değerlidir. Kendisine minnettarız. Ancak, bugün hocam Önder Karaveli'dir. Onla yola devam ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Biz bir düzen kurduk. Büyük plan ve proje var. Şenol Hoca çok değerlidir. Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Kararlılığımızı gösterdik." dedi.

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