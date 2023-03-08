Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş her zaman ilkleri yapar"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesine yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş her zaman ilkleri yapar'
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08 Mart 2023 10:53
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarın, deprem bölgesine verdiği destek hakkında konuştu.

Çebi, taraftarın sahaya yaklaşık 25 bin oyuncak atması ve Hatay Antakya'daki Atatürk Parkı'na kurdukları çadır kentin yanı sıra üç öğün yemek dağıttıklarını söyledi. Çebi, "Beşiktaş her zaman, her yerde, her şeyin en güzelini ve ilkini yapar" dedi.

Beşiktaş - Antalyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarların sahaya oyuncaklar göndermesi, dünya basınında da geniş yer bulmuştu.



 
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