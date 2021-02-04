Ahmet Nur Çebi, Atanur Aksoy'u ağırladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ve yöneticilerini konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, Atanur Aksoy'u ağırladı
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04 Şubat 2021 19:52
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ve yöneticilerini ağırladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'taki ziyarette Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Urgancılar ile Berkan Gocay da hazır bulundu.

Çebi, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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