Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti

Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu geçen yıl kanser nedeniyle vefat eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti
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23 Nisan 2021 14:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu geçen sene kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çebi, "Bugün koltuğumu Beşiktaş'ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen'e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle." ifadelerini kullandı.

 


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