Ahmet Çakar: 'Maçta kural hatası var'

Ahmet Nur Çebi yapılan hakem operasyonunu desteklediği için bu kural hatasına itiraz etmez.

GÜNTEKİN ONAY: "BİR HATA VAR!"

FIFA kokartlı eski hakem ve hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 1-1 sona eren mücadelede kural hatası yapıldığını öne sürdü.Ahmet Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa (Kaleci Uğurcan'a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.Çakar, MHK'ye seslenerek "Vasıfsız adamlar. 13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor." ifadelerini kullandı.Kuralla ilgili de paylaşım yapan Ahmet Çakar, "MHK, çok bilmişler. Bakın FIFA talimatı. Federasyonun da sitesinde duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi..." diyerek aşağıdaki görseli paylaştı.Canlı yayında pozisyonu değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, "Bu hakem hatası değildir, kural hatasıdır. Normal bir ülkede bu hakeme 1 yıl ceza verilir." açıklamasını yaptı.Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'ta Güntekin Onay, kuralı ekrana getirerek bunun hakem hatası mı kural hatası mı olduğunu beIN Trio yorumcularının açıklayacağını söyledi. Onay, vuruşun yapılması gereken yeri de canlı yayında gösterdi.