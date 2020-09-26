Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok kulüple adı sık sık anılan başarılı kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"Şu an için bir transfer görüşmesi yok"



Ağaoğlu, kaleci Uğurcan Çakır için Fransa'nın Rennes takımından transfer teklifi geldiği bilgisini paylaşarak, "Belirlediğimiz bir alt sınır var. Beklediğimiz teklifi bize resmi olarak ulaştırmadıkları takdirde transferin söz konusu olmadığını ve masaya oturmayacağımızı söyledik. Şu an için Uğurcan Çakır ile ilgili bir transfer görüşmesi yok." dedi.







