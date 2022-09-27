Ağrı 1970 Spor uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF 2'nci Lig takımı İnegölspor sahasında ağırladığı TFF 3'üncü Lig takımı BC Group Ağrı 1970 Spor'a 2-1 mağlup oldu ve elendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Ağrı 1970 Spor uzatmalarda turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2022 17:16
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF 2'nci Lig takımı İnegölspor sahasında ağırladığı TFF 3'üncü Lig takımı BC Group Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek elendi.

18'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 

69'uncu dakikada gelişen Ağrı atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Muhammet Mustafa'nın vuruşu golü getirdi: 1-1.

Uzatmaların 118'inci dakikasında gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahasına giren Emre Yaşar'ın vuruşu konuk takımın ikinci golünü getirdi: 1-2.

 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ