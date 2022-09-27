Ağrı 1970 Spor uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF 2'nci Lig takımı İnegölspor sahasında ağırladığı TFF 3'üncü Lig takımı BC Group Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek elendi.
18'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
69'uncu dakikada gelişen Ağrı atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Muhammet Mustafa'nın vuruşu golü getirdi: 1-1.
Uzatmaların 118'inci dakikasında gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahasına giren Emre Yaşar'ın vuruşu konuk takımın ikinci golünü getirdi: 1-2.
18'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
69'uncu dakikada gelişen Ağrı atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Muhammet Mustafa'nın vuruşu golü getirdi: 1-1.
Uzatmaların 118'inci dakikasında gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahasına giren Emre Yaşar'ın vuruşu konuk takımın ikinci golünü getirdi: 1-2.
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