Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor

NG Afyon MotoFest'te sahne alan Madrigal, Afyonkarahisar'da konser vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor
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07 Eylül 2024 01:07
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest devam ediyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci gününde Nova Norda ve Madrigal sevilen şarkılarını seslendirdi.

Madrigal grubundan Anıl Erdem Cevizci, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çok sık konser vermediklerini söyledi.

Az sayıdaki konserlerinin de çok güzel geçtiğini ifade eden Cevizci, "O yüzden burada olmak çok güzel. Afyonkarahisarlıları çok seviyoruz." dedi.

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