12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Adrien Rabiot'tan Jonathan Rowe itirafı!

Marsilya'dan Milan'a transfer olan Adrien Rabiot, Fransız ekibinde tartışma yaşadığı Jonathan Rowe ile ilgili konuştu.

12 Eylül 2025 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Adrien Rabiot'tan Jonathan Rowe itirafı!






Milan, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Adrien Rabiot için basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız orta saha oyuncusu, eski takımı Marsilya'da tartışma yaşadığı Jonathan Rowe ile ilgili gelen sorunun ardından, "Rowe ile birbirimize başarılar dilemek için konuştuk ve San Siro'da görüşeceğimizi söyledik. Onu görmek güzel olacaktır, iyi biridir. Aramızda yaşananlar, soyunma odasında olabilecek şeylerdi ve orada kaldı, ilişkimizi değiştirmedi." dedi.

NELER OLMUŞTU?


Marsilya forması giyen Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe, ligde Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga etmişti. Marsilya, iki futbolcuyu önce kadro dışı bırakmış, ardından iki futbolcu da takımdan ayrılmıştı.

Jonathan Rowe Bologna'ya imza atarken, Rabiot ise Milan le sözleşme imzaladı.

Milan ve Bologna, İtalya Ligi'nde 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
