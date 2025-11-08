Ademola Lookman, Atalanta'yı sildi!

Atalanta'da Ademola Lookman ile ilgili kriz devam ediyor.
TARTIŞMA YAŞADI VE SİLDİ
Marsilya maçında teknik direktörü Ivan Juric ile tartışma yaşayan Nijeryalı futbolcudan yeni bir hamle geldi.
Lookman, Atalanta'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı ve İtalyan ekibiyle ilgili paylaşımlarını sildi.
GALATASARAY TAKİPTE
27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Atalanta'da sezon başında da kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya dönen Lookman, bu sezon 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı.
