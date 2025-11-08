Ademola Lookman, Atalanta'yı sildi!

💥💥Atalanta'da Ademola Lookman sorun çıkarmaya devam ediyor!pic.twitter.com/IeZugIwOXG



— Sporx (@sporx) November 5, 2025

Atalanta'da Ademola Lookman ile ilgili kriz devam ediyor.Marsilya maçında teknik direktörü Ivan Juric ile tartışma yaşayan Nijeryalı futbolcudan yeni bir hamle geldi.Lookman, Atalanta'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı ve İtalyan ekibiyle ilgili paylaşımlarını sildi.27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.Atalanta'da sezon başında da kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya dönen Lookman, bu sezon 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı.