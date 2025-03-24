Ademola Lookman'a üç dev talip birden!

Barcelona, Liverpool ve Chelsea, Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ademola Lookman'a üç dev talip birden!
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24 Mart 2025 22:01
Atalanta forması giyen Ademola Lookman, transferde dev ekipleri peşine taktı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, Liverpool ve Chelsea, 27 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgileniyor.

Atalanta'ta bu sezon 32 maçta süre bulan Nijeryalı hücum oyuncusu 18 gol attı ve 7 asist yaptı.

Atalanta ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Lookman'ın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

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