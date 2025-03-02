Adanaspor evinde Ankaragücü'nü yıktı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor evinde Ankaragücü'nü yıktı
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02 Mart 2025 18:04
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, Ankaragücü'nün konuk etti. 

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Adanaspor'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Daniel Candeias ve 83. dakikada Amadou Ciss kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde  3 maç sonra kazanan Adanaspor, 24 puana ulaştı ve 19. sırada yer aldı. 34 puanda kalan Ankaragücü ise 16. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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