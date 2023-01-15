Adanaspor deplasmanda tek golle güldü!

Spor Toto 1. Lig 20. hafta maçında Adanaspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.



15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçı Adanaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 27. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Batshuayi'nin kardeşi Aaron Leya Iseka'dan geldi.



Tuzlaspor'un son dakikada Kone ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Adanaspor ligde tam 4 maç sonra galibiyet almayı başardı.



Alınan bu sonuçla birlikte Adanaspor, puanını 21'e çıkardı. Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Bandırmaspor'u konuk olacak. Adanaspor ise Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek.





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