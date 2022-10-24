Adanaspor 3 maç sonra kazandı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-1 kazandı ve 3 maç aranın ardından galibiyete uzandı.



Turuncu - beyazlı ekibin galibiyet gollerini 34. dakikada penaltıda Ait Bennaser ile 77. dakikada Ahmethan Köse kaydetti. Gençlerbirliği'nin Barış Alıcı ile 42. dakikada bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.



Bu sonuçla Adanaspor, 11 puana yükselirken Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.





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