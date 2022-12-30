Adana Demirspor'un 11 maçlık serisi bitti

Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına moralle gelmişti.
Ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe 'ye 4- 2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi.
Ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe 'ye 4- 2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi.