Adana Demirspor'un 11 maçlık serisi bitti

Beşiktaş deplasmanına 11 maçlık namağlup serisiyle gelen Süper Lig'in formda ekiplerinden Adana Demirspor, 2022'deki son sınavından mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un 11 maçlık serisi bitti
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30 Aralık 2022 09:52
Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına moralle gelmişti.

Ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe 'ye 4- 2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi. 

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