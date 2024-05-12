Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Gaziantep, Draguş'un 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından iki takımın karşılaştığı mücadele yoğun yağış nedeniyle durduruldu.
Kısa süreli duraklamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Konuk ekip Gaziantep, Draguş'un 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından iki takımın karşılaştığı mücadele yoğun yağış nedeniyle durduruldu.
Kısa süreli duraklamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
🌧️ Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı yoğun yağmur nedeniyle durdu.pic.twitter.com/HsKYPJ19oy
— Sporxtv (@sporxtv) May 12, 2024
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