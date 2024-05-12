Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı kısa süre durdu

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK'ınin karşılaştığı maç yoğun yağmur nedeniyle kısa süre durdu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı kısa süre durdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 19:17
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 19:39
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Gaziantep, Draguş'un 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından iki takımın karşılaştığı mücadele yoğun yağış nedeniyle durduruldu.

Kısa süreli duraklamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery