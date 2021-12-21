Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı olarak Tuttur'da

Galatasaray, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Adana Demirspor'un galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2,01'lik oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,05 olurken 2,5 ALT oranı 1,86 ve 1,57 üst oranı olarak duyuruldu.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,49 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,99 olarak belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu karşılaşmada ilk golü Adana Demirspor'un atmasına 1,91'lik oran uygun görülürken ilk golü Galatasaray'ın atmasına 1,70'lik oran açıklandı. Maçtaki Gol olmaz oranı ise 11,00 olarak bültende yer aldı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Adana Demirspor'un galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2,01'lik oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 3,05 olurken 2,5 ALT oranı 1,86 ve 1,57 üst oranı olarak duyuruldu.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,49 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,99 olarak belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu karşılaşmada ilk golü Adana Demirspor'un atmasına 1,91'lik oran uygun görülürken ilk golü Galatasaray'ın atmasına 1,70'lik oran açıklandı. Maçtaki Gol olmaz oranı ise 11,00 olarak bültende yer aldı.