Adana

Demirspor

Adana

Demirspor

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle öne geçerken, 48'de Danijel Aleksic skoru eşitleyen isim oldu. 80. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde Bjarnason skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.18. dakikada Vargas'ın ceza sahası çizgisinde kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.30. dakikada kaleci Muric, savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'ten önce kalesini terk ederek ceza sahası dışında müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.37. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Muric topa hakim oldu.38. dakikadaöne geçti. Vargas'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzanarak çıkardı. Ceza sahasına dönen topa Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısını1-0 önde tamamladı.