Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Gelecek sezona iddialı bir takım kurmak isteyen Çukurova Belediyesi Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı.



Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 28 yaşında ve 1,86 boyundaki orta oyuncu Yasemin ile anlaşmaya vardı.



Yasemin son olarak Kuzeyboru forması giymişti.





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