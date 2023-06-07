Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 28 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Yıldırım'ı takıma kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor'dan bir transfer daha
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07 Haziran 2023 13:06
Gelecek sezona iddialı bir takım kurmak isteyen Çukurova Belediyesi Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 28 yaşında ve 1,86 boyundaki orta oyuncu Yasemin ile anlaşmaya vardı.

Yasemin son olarak Kuzeyboru forması giymişti.

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