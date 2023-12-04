Adana Demirspor'da Kluivert'a veda iddiası ve cevap!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıracağı öne sürüldü. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak ise, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'da Kluivert'a veda iddiası ve cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2023 16:56
Son güncelleme 04 Aralık 2023 16:58
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre; Adana ekibinin Kluivert ile yollarını ayıracağı ve  ligin 15. haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkacağı iddia edildi.

BURAK YILMAZ İDDİASI!

Kluivert ile ayrılık iddiasının ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'la sözleşme imzalacağını öne sürdü.

MURAT SANCAK'TAN PAYLAŞIM!

Adana Demirspor'da teknik direktör konusunda çıkan haberlerin ardından başkan Murat Sancak'tan paylaşım geldi.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması da dikkat çekti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery