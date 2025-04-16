Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonu Divan Kurulu'nda eski başkanlardan Hasan Arat'a yapılan yumruklu saldırıyla başlayan gerilimin yankıları sürüyor.
Yaşananlar olaylardan ötürü en çok üzülen isimlerden biri başkan Serdal Adalı oldu. Nefes gazetesinde yer alan habere göre; başkan Adalı'nın yakın çevresine, "Ben camiayı birleştirmeye çalışıyorum, onlar bir şey bulup kendilerini ayrımayı başarıyor." diyerek dert yandığı öğrenildi.
Siyah beyazlılarının başkanının bu isyanında haklılığı kısa sürede yaptıklarıyla ortaya çıktı.
ÇIKAN KAOSTAN MUTSUZ
Maddi olarak çökmüş bir yönetimin ardından görevi devralan Adalı, kısa sürede ödenmesi gereken borçları ödedi.
UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alan Serdal Adalı, Ramazan ayında ve sonrasında düzenlediği yemeklerde eski başkanları bir araya geitrmeyi başardı. Hüseyin Yücel ve Ahmet Nur Çebi'den sponsorluk sözü alan Adalı, şu an ortaya çıkan kaostan dolayı oldukça rahatsız oldu.
Yaşananlar olaylardan ötürü en çok üzülen isimlerden biri başkan Serdal Adalı oldu. Nefes gazetesinde yer alan habere göre; başkan Adalı'nın yakın çevresine, "Ben camiayı birleştirmeye çalışıyorum, onlar bir şey bulup kendilerini ayrımayı başarıyor." diyerek dert yandığı öğrenildi.
Siyah beyazlılarının başkanının bu isyanında haklılığı kısa sürede yaptıklarıyla ortaya çıktı.
ÇIKAN KAOSTAN MUTSUZ
Maddi olarak çökmüş bir yönetimin ardından görevi devralan Adalı, kısa sürede ödenmesi gereken borçları ödedi.
UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alan Serdal Adalı, Ramazan ayında ve sonrasında düzenlediği yemeklerde eski başkanları bir araya geitrmeyi başardı. Hüseyin Yücel ve Ahmet Nur Çebi'den sponsorluk sözü alan Adalı, şu an ortaya çıkan kaostan dolayı oldukça rahatsız oldu.