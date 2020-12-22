Acun Ilıcalı 'Yükseleceğiz' dedi, Fortuna Sittard coştu!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda Eredivisie takımı Fortuna Sittard, son dönemde gösterdiği yüksek performansla dikkat çekiyor.YouTube'ta Şelale Kadak'ın programında, 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' demesinin ardından Fortuna Sittard, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fortuna Sittard, bu süreçte Willem'i 3-2, Heracles'i 2-1 yenerken bu üst üste iki galibiyet ile 2001'den sonra ilk kez Eredivisie'de üst üste 2 kez kazanmış oldu.Utrecht ile 1-1 berabere kalan Fortuna Sittard, RKC Waalwijk'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. 15. dakikada geriye düşen Fortuna Sittard, 45. dakikada Polter ve 90+2. dakikada Lisandro Semedo ile geri döndü.