Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan istiyor: Dele-Bashiru

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki maestrosu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan istiyor: Dele-Bashiru
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28 Kasım 2023 12:50
Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki maestrosu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Nijeryalı genç orta saha, sezon başında geldiği bordo-beyazlılarda, 13 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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