Aboubakar'dan Beşiktaş'a sevindirici haber

Yüksek ateş ve karın ağrısı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Kamerunlu golcü Aboubakar, şans verilmesi halinde pazar günü Antalyaspor karşısında formasına kavuşacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aboubakar'dan Beşiktaş'a sevindirici haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 08:31
Birkaç gün önce Beşiktaş, takımın yıldızı Vincent Aboubakar'ın sağlık durumuyla ilgili, ''Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir'' açıklamasını yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kamerunlu futbolcunun, pazar günü ligde oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giymesi bir hayli zor gözüküyordu.

Aksilik olmazsa sahada

Ancak sağlık ekibinden alınan bilgiye göre 31 yaşındaki futbolcunun belirtilerinin fazlasıyla azaldığı ve kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun da Siyah-Beyazlı formaya giymeye hazır olduğu öğrenildi. Yani başka bir aksilik yaşanmaz ise Aboubakar, Antalyaspor karşısında sahada olacak. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery