Aboubakar'dan 3.5 milyon euro'luk talep

Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kamerunlu golcü, yeni takımından da 3.5 milyon euro yıllık ücret bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar'dan 3.5 milyon euro'luk talep
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31 Mart 2024 16:05
Beşiktaş'ta bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Vincent Aboubakar için transfer iddiası geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğinin kesinlik kazanmadığı aktarıldı. Ancak Kamerunlu golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO

32 yaşındaki golcünün tek şartının ise yıllık ücret olduğu kaydedildi. Aboubakar'ın, yeni takımından da Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro'yu beklediği iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya geri dönen Aboubakar, çıktığı 27 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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