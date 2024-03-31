Beşiktaş'ta bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Vincent Aboubakar için transfer iddiası geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğinin kesinlik kazanmadığı aktarıldı. Ancak Kamerunlu golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO
32 yaşındaki golcünün tek şartının ise yıllık ücret olduğu kaydedildi. Aboubakar'ın, yeni takımından da Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro'yu beklediği iddia edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya geri dönen Aboubakar, çıktığı 27 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Fransız basınında yer alan habere göre, Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğinin kesinlik kazanmadığı aktarıldı. Ancak Kamerunlu golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO
32 yaşındaki golcünün tek şartının ise yıllık ücret olduğu kaydedildi. Aboubakar'ın, yeni takımından da Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro'yu beklediği iddia edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya geri dönen Aboubakar, çıktığı 27 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.