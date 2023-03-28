Aboubakar attı! Kamerun şok yaşadı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında Kamerun, Namibya'ya 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar attı! Kamerun şok yaşadı!
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28 Mart 2023 18:45
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında Kamerun, Namibya ile karşılaştı.

Dobsonville Stadı'nda oynanan maçı Namibya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Shalulile ve 79. dakikada Iimbondi kaydetti. Kamerun'un tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kayserisporlu Kemen ise maçta süre alamadı.

Bu sonuçla Namibya, C Grubu'nda 5 puanla liderliğe yükseldi. Kamerun ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kenya turnuvadan diskalifiye olduğu için Kamerun ile oynanan maç iptal edildi. Namibya, Burundi deplasmanına gidecek.

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