Abdullah Avcı'nın 1 numarası Mahmut Tekdemir

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da transferde önceliği ön libero ve orta sahaya vermişti. Bordo-mavili ekibin gündemine birçok isim girdi. Yönetim, scout ekibi ve menajerler farklı oyuncuların isimlerini masaya getirdi. Ancak Abdullah Avcı'nın gönlünde eski öğrencisi Mahmut Tekdemir var. Usta hoca onun dertlere derman olabileceğini düşünüyor.Mahmut Tekdemir, 2004 yılında girdiği Başakşehir Kulübü'nde kariyerini sürdürüyor. İstanbul temsilcisiyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Abdullah Avcı ile her zaman çok yakın ilişkileri olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için girişimler başladı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu için Başakşehir'e cüzi bir bonservis ücreti ve oyuncu önerecek. Ardından da Başakşehir'in cevabını bekleyecek. Avcı'nın Mahmut'ta ısrar etmesinin sebebi formayı giyer giymez sahada ne vereceğini bilmesi