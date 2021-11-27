Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

Trabzonspor'da 7'den 70'e herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şehrin her sokağında "Bu dünyada her şey yalan, senin sevgin gerçek olan. Sonsuza dek sürecek, oğlum da seni sevecek" tezahüratını mırıldanarak yürüyen insanlar var.



Herkes büyük bir heyecanla, hırsla, şevkle hasret kaldıkları şampiyonluğu bekliyor. O isimlerden biri de hiç şüphesiz Abdullah Avcı. Geçen sezon devraldığı Trabzonspor'u şahlandıran usta çalıştırıcı da bu büyük ideal uğruna gecesini gündüzüne katıyor.



MÜTHİŞ BİR DETAY



Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen dün teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun da yer aldığı ziyarette Albay Şen, Avcı ve takıma başarılar diledi. Ziyaretten paylaşılan fotoğrafta duvardaki boş çerçeve dikkat çekti.



Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonlara ait fotoğrafların yer aldığı duvarda bir çerçeve boş. O çerçeve Avcı'nın motivasyon kaynağı. Usta hoca bu sezon takımı şampiyonluğa taşıyarak o çerçeveyi doldurmayı hedefliyor.



BİZDEN BİLE ÇOK İSTİYOR



Trabzonspor taraftarı da Abdullah Avcı'nın heyecanına büyük saygı duyuyor. Bordo-mavili taraftarlar "Yıllarca Başakşehir'de şampiyonluğu kovaladı. O kupayı bizim kadar çok istiyor. Bizim teknik direktörümüz olduğu için çok şanslıyız" ifadelerini kullanıyor.





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